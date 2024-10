Un grave incidente è avvenuto in una scuola superiore di Napoli, dove l’esplosione di un dispositivo power bank ha provocato l’intossicazione da fumo di sette studenti, di cui due sono stati trasportati al Pronto Soccorso. L’episodio è accaduto lo scorso 4 ottobre 2024 presso il Liceo Statale “Elio Vittorini”, un importante istituto scientifico e linguistico situato nel quartiere Arenella di Napoli.

Il Dettaglio dell’Incidente

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il dispositivo power bank, un dispositivo utilizzato per ricaricare gli smartphone senza bisogno di una presa elettrica, si trovava all’interno dello zaino di plastica di una studentessa. L’esplosione improvvisa del dispositivo ha provocato un forte scoppio, seguito dall’incendio dello zainetto. Il fuoco ha rapidamente sprigionato fumi tossici, probabilmente a causa della combustione della plastica. Gli studenti presenti nell’aula hanno inalato il fumo, con conseguenze che hanno richiesto l’immediato intervento dei sanitari.

L’aula è prontamente evacuata per motivi di sicurezza, e il personale del 118 è giunto sul posto munito di bombole per contrastare gli effetti dell’intossicazione da fumo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, anche se due degli studenti intossicati sono portati al pronto soccorso per accertamenti.

Le Dichiarazioni della Preside

La dirigente scolastica del Liceo, Donatella Mascagna, ha confermato l’accaduto ai microfoni di Fanpage.it, definendo l’evento come un “caso raro”, sottolineando che il fuoco è causato dall’esplosione del dispositivo power bank nello zaino di plastica. Ha inoltre specificato che si è trattato di un guasto improvviso e imprevedibile, che ha generato fumi tossici inalati da alcuni studenti.

In merito alla possibilità di adottare misure preventive, la preside ha affermato:

“Non possiamo vietare agli studenti di portare power bank negli zaini. Tuttavia, è importante sensibilizzare la comunità scolastica su questi potenziali rischi, che non riguardano solo power bank, ma anche le batterie dei cellulari.”

Un Rischio Improvviso e Inaspettato

L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei dispositivi elettronici portatili, come i dispositivi power bank, che sono sempre più utilizzati per garantire una ricarica extra ai dispositivi mobili. Sebbene eventi come questo siano rari, episodi di esplosione di batterie agli ioni di litio, utilizzate nei power bank e negli smartphone, non sono del tutto sconosciuti. L’accumulo di calore o guasti interni ai dispositivi può provocare incidenti simili.