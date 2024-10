È finalmente arrivata la notizia che tutti attendevano: i fratelli Biagio e Domenico Santoriello, rispettivamente di 14 e 16 anni, scomparsi il 18 settembre dalla casa famiglia di Casoria, in provincia di Napoli, sono stati ritrovati. Il sindaco della città, Raffaele Bene, ha condiviso la notizia sulla propria pagina Facebook, esprimendo la sua gioia e gratitudine per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dai servizi sociali.

Le Parole del Sindaco

“La notizia del ritorno a casa di Biagio e Domenico ci riempie il cuore di gioia – ha scritto Bene. – Ci dà la misura del grande lavoro fatto dalle forze dell’ordine e dai nostri Servizi Sociali, che hanno operato incessantemente per questo lieto fine. Ogni momento felice è frutto di sacrifici. Bentornati, Biagio e Domenico.”

La Copertura Mediatica

La notizia del loro ritrovamento è anche diffusa dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, che si era occupata del caso nelle scorse settimane. Durante il programma, il padre dei ragazzi aveva infatti lanciato un appello per il loro ritorno a casa, suscitando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Ritorno alla Normalità

I due ragazzi si sono presentati spontaneamente ai servizi sociali del loro comune, accompagnati dagli zii paterni, cui sono infatti affidati dalla Procura per i Minori di Napoli. Questo ritorno segna un importante passo verso la normalità per la famiglia Santoriello, che ha potuto riabbracciare i ragazzi in un momento di grande emozione.