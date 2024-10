La Regione Campania ha stanziato 75 milioni di euro per il PRIUS Campania (Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile), un ambizioso progetto che coinvolge i comuni della costa vesuviana a sud di Napoli. Il programma punta a rigenerare e valorizzare il patrimonio urbano e naturale di aree strategiche come Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, e Castellammare di Stabia.

Obiettivi del PRIUS

L’obiettivo principale del PRIUS è incrementare il valore attrattivo di questa zona costiera, ricca di storia e bellezze naturali. Le risorse verranno impiegate per:

Valorizzare la linea di costa e il mare, migliorando l’accessibilità e la fruibilità di queste aree.

Tutela e promozione del patrimonio architettonico e culturale, con interventi volti a restaurare e conservare i numerosi siti di interesse storico.

Sviluppo del patrimonio naturalistico e ambientale, promuovendo un turismo sostenibile e un’urbanizzazione rispettosa dell’ambiente.

Unione di Forze per una Visione Condivisa

All’incontro programmato presso la sede della Regione Campania, hanno partecipato i sindaci dei comuni coinvolti e l’assessore all’Urbanistica, Bruno Discepolo. La riunione ha visto anche la presenza di alcuni consiglieri regionali, come Mario Casillo, Carmine Mocerino, e Loredana Raia, che hanno discusso la strategia con i primi cittadini Luigi Vicinanza (Castellammare di Stabia), Vincenzo Cuomo (Portici), Corrado Cuccurullo (Torre Annunziata), Luigi Mennella (Torre del Greco), e il vicesindaco di Ercolano Luigi Luciani.

Secondo quanto emerso dall’incontro, l’obiettivo condiviso è creare una cohesione politica e amministrativa tra i cinque comuni, mettendo in campo strategie integrate che possano portare benefici non solo al singolo territorio, ma all’intera area costiera vesuviana. La nota diffusa al termine della riunione ha sottolineato l’importanza di questo approccio collettivo per una rigenerazione urbana sostenibile.

Un Cambio di Paradigma

Il PRIUS rappresenta un cambio di paradigma rispetto alle tradizionali politiche di sviluppo territoriale. In passato, gli interventi erano spesso isolati, ma oggi si punta a una visione integrata che coniughi il miglioramento della qualità della vita urbana con lo sviluppo economico e turistico. Il lavoro congiunto delle amministrazioni locali mira a trasformare i settori strategici, come il mare e il patrimonio culturale, nei principali attrattori dell’area.

Impegno per una Costa Vesuviana Sostenibile

Il PRIUS non riguarda solo lo sviluppo economico, ma ha anche lo scopo di creare spazi urbani sostenibili per migliorare la qualità della vita dei residenti. Questo approccio punta a rendere i centri urbani più vivibili, favorendo anche la coesione sociale e la partecipazione civica.

Secondo i promotori del progetto, è fondamentale sfruttare al meglio i finanziamenti regionali e comunitari per ottenere risultati concreti in termini di benessere cittadino e attrattività turistica.