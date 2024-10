Le distribuzioni della Carta Spesa (nota anche come Carta dedicata a Te) sono attive da un mese, ma stanno procedendo con difficoltà e ritardi non previsti. Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di riconfermare questo supporto per le famiglie in difficoltà economica anche per il 2024, destinando un importo di 500 euro per ogni nucleo familiare.

Requisiti per Ricevere la Carta Spesa

Per beneficiare della Carta Spesa, le famiglie devono soddisfare alcuni requisiti:

ISEE non superiore a 15.000 euro.

Composizione familiare di almeno 3 persone.

Nessun componente della famiglia deve essere beneficiario di:

Assegno di Inclusione

NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)

Qualsiasi altra indennità di disoccupazione.

Attenzione alle Comunicazioni dell’INPS

Negli ultimi giorni, molte famiglie hanno iniziato a ricevere avvisi dall’INPS riguardo alla Carta Spesa. È fondamentale prestare attenzione a queste comunicazioni e seguire le istruzioni fornite, poiché esiste il rischio di perdere l’intero importo del sussidio.

Rischi per le Famiglie

La distribuzione della Carta Spesa ha subito dei ritardi, e di conseguenza, molte famiglie si trovano in una situazione critica:

Mancata Comunicazione: Alcuni comuni non hanno inviato notifiche via SMS ai beneficiari come in passato, limitandosi a pubblicare le liste sul proprio sito web. Questo ha portato a una mancanza di informazione per molti, specialmente per coloro che non sono pratici con la tecnologia.

Ritiro della Carta: Le famiglie che non hanno ricevuto la comunicazione e non sanno di avere diritto alla Carta Spesa rischiano di non ritirarla presso gli uffici postali.

Utilizzo della Carta Spesa

La Carta Spesa consente di spendere 500 euro per:

Generi alimentari

Benzina

Biglietti dei mezzi pubblici

Importante:

Primo acquisto: deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024.

Scadenza per la spesa: l’intero importo deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025.

Limitazioni: la Carta Spesa non può essere utilizzata per acquistare medicinali o pagare bollette. Inoltre, non tutti i generi alimentari sono ammessi; è necessario consultare la lista disponibile sul sito del Ministero della Salute.

Conclusioni

Le famiglie che ricevono comunicazioni dall’INPS devono agire rapidamente per non perdere il diritto alla Carta Spesa. È consigliabile controllare i siti ufficiali dei comuni per eventuali avvisi e dettagli sulla distribuzione. La Carta Spesa rappresenta un aiuto importante in un periodo di crescente difficoltà economica e deve essere utilizzata correttamente per supportare le famiglie bisognose.