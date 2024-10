Castellammare di Stabia ha ottenuto un finanziamento di oltre 13 milioni di euro dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per un progetto di rigenerazione urbana nel quartiere Savorito, situato nella periferia nord della città. Questo quartiere era infatti originariamente creato con edifici prefabbricati per far fronte all’emergenza abitativa dopo il terremoto del 1980, ma è rimasto privo di adeguati servizi e infrastrutture.

Il nuovo progetto prevede la demolizione degli edifici preesistenti e la costruzione di 96 nuovi alloggi residenziali, oltre a una serie di opere pubbliche che includono spazi verdi, un campetto polivalente, uno skatepark, una scuola materna, parcheggi e nuove strade. Le strutture saranno costruite con criteri moderni, antisismiche e senza barriere architettoniche, utilizzando materiali naturali e prestando attenzione al contenimento del consumo di suolo.

Dal punto di vista energetico, gli edifici saranno quindi dotati di impianti fotovoltaici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento alimentati da pompe di calore, e tecnologie per il solare termico e l’efficientamento dell’uso dell’acqua.

Oltre al finanziamento della CDP, il progetto è supportato dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), essendo parte del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo è migliorare le condizioni abitative, creare spazi per attività economiche e ricreative, e promuovere una maggiore coesione sociale nel territorio.