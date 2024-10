“…E che Domenica”, una co-produzione Canale 8 e Gt Channel, andrà in onda – rigorosamente in diretta – su Canale 8 (canale 14 del digitale terrestre) a partire da domenica 27 ottobre 2024 alle ore 14. Ideato da Tony Florio e Ciro Villano, il nuovo contenitore domenicale vede alla conduzione Emanuela Tittocchia, Patrizio Rispo e Ciro Villano. La regia è curata dal veterano Mario Albano.

ll format punta all’intrattenimento, fornendo spunti di conoscenza e di riscoperta dei valori e delle tradizioni campane.

“…E che Domenica” rilancia la gioia dell’intrattenimento festivo, appoggiandosi alla tradizione e alle brillantezza della cultura napoletana, condita da tanta musica e da brevi e vivaci momenti teatrali e parodistici.

Durante le quattro ore della durata del programma non mancano momenti dedicati all’approfondimento di temi civili e sociali, curati da Francesco Emilio Borrelli, “battagliero” deputato partenopeo, e l’analisi dell’attualità curata del giornalista Lorenzo Crea.

La trasmissione ha tante rubriche, tra cui quelle dedicate al gusto, allo spettacolo, alla cultura e al turismo.

Non mancheranno momenti dedicati ai giochi in studio, con la partecipazione dei telespettatori da casa.

Il tutto condito dalla piacevole musica dal vivo della vivace band partenopea “Panama”.

Una domenica televisiva finalmente diversa, in cui il pubblico della nostra regione può riconoscersi e sentirsi a proprio agio, accompagnato da Emanuela Tittocchia, Patrizio Rispo, Ciro Villano e dai tanti apprezzati attori e musicisti, tra cui Enzo Fischetti, Gigi Attrice, Peppe Maiulli e Marco Zurzolo, facenti parte del cast fisso della trasmissione.

Non mancherà lo spazio dedicato all’oroscopo curato da un esperto delle stelle come Riccardo Sorrentino.

È prevista, nel corso delle puntate, la partecipazione di altri ospiti e di personaggi di rilievo nazionale, che saranno in studio a rappresentare il proprio affetto verso la Campania e verso le sue innumerevoli qualità. Il progetto scenografico prevede l’ambientazione in uno scorcio di città totalmente ricostruita: una piazzetta con negozi, finestre, balconi, panchina alla fermata dell’autobus, bar con tavolini esterni. I conduttori accompagneranno i telespettatori tutte le domeniche in un racconto televisivo che descrive Napoli e le più belle città dell’intera Campania, sviluppando l’intrattenimento intelligente che solo la nostra tradizione di spettacolo riesce continuamente a rinnovare.