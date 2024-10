Durante i recenti controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia Centro, insieme a pattuglie del Nucleo Radiomobile e del Reggimento Campania, tra i locali della movida di Chiaia e del centro storico di Napoli, sono fermati due minorenni, rispettivamente di 16 e 14 anni, trovati in possesso di coltelli con lame lunghe 23 centimetri. Alla richiesta di spiegazioni da parte delle forze dell’ordine, i due ragazzi non hanno saputo dare una motivazione plausibile per il possesso delle armi, limitandosi a consegnarle e chiedendo, però, di non avvisare i loro genitori dell’accaduto. Tuttavia, i carabinieri hanno proceduto come da protocollo, informando le famiglie della situazione. I genitori dei due giovani, a detta dei militari, hanno espresso dispiacere e chiesto scusa per il comportamento dei figli.

Per i due ragazzi, è scattata la denuncia per porto abusivo di armi, e i coltelli sono sequestrati. Questo episodio solleva nuovamente la questione della sicurezza nei luoghi di ritrovo giovanile e dell’importanza di un controllo adeguato per prevenire situazioni potenzialmente pericolose nelle aree più frequentate dai giovani.