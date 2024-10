Due adolescenti di 17 e 15 anni sono fermati questa notte dai Carabinieri nella frazione Arpino di Casoria, durante un servizio di controllo straordinario del territorio. I due giovani sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico e, quando interrogati dai militari sul motivo per cui portassero con sé tali armi, hanno risposto con un inquietante: “Non c’è niente di male. È normale”. I ragazzi, fermati in via Principe di Piemonte, sono denunciati e affidati ai rispettivi genitori. I coltelli sono sequestrati. L’operazione di controllo ha coinvolto 75 persone e 56 veicoli, con 15 infrazioni contestate al codice della strada e il sequestro di 7 auto.

Il comando provinciale dei Carabinieri di Napoli ha ribadito il suo impegno nella lotta contro il possesso abusivo di armi, un problema crescente soprattutto tra i giovani. I dati sulle operazioni dall’inizio dell’anno sono significativi: tra gennaio e agosto, i Carabinieri hanno sequestrato 190 armi da fuoco, 248 armi da taglio e 81 armi improprie (come tirapugni, mazze e nunchaku), per un totale di 519 armi sequestrate, pari a una media di oltre due armi al giorno. Sono anche rinvenuti 194 proiettili durante i controlli.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, in cui erano sequestrate 404 armi, si registra un aumento nel numero di sequestri, segno sia di un maggiore traffico di armi, sia di un’efficacia crescente delle attività preventive e di controllo svolte dalle forze dell’ordine.