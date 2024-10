Due arresti per spaccio di droga sono effettuati nelle ultime ore dalla Polizia di Stato nelle zone di Porta Capuana e del Rione Don Guanella. Entrambi i pusher, di 24 anni, sono stati fermati durante operazioni di controllo del territorio svolte dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Arresto a Porta Capuana: pusher sorpreso con cocaina

Il primo arresto è avvenuto nei pressi di Piazza San Francesco di Paola, a Porta Capuana. Gli agenti, durante un pattugliamento di routine, hanno notato un giovane che si muoveva con fare sospetto. Dopo aver osservato uno scambio di denaro, gli agenti sono intervenuti e hanno fermato l’uomo, identificato come un 24enne di origine gambiana, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. Durante la perquisizione, il sospetto è trovato in possesso di 6 involucri di cocaina e 59 euro, nascosti in parte nella cavità orale.

Arresto al Rione Don Guanella: droga nascosta in un furgone

Nel pomeriggio di ieri, un altro 24enne è arrestato al Rione Don Guanella. Durante l’operazione, gli agenti hanno scoperto che il giovane nascondeva la droga in un contenitore calamitato nascosto nel passaruota di un furgone in disuso. All’interno del contenitore, la polizia ha rinvenuto 17 stecche di cocaina, per un peso complessivo di 41 grammi, e un ulteriore involucro contenente la stessa sostanza.

Lotta allo spaccio: controlli intensificati

Questi arresti rientrano in un’ampia attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dalla Polizia di Stato nelle aree più sensibili della città di Napoli. Grazie all’intensificazione dei controlli, le forze dell’ordine sono riuscite a interrompere due distinti canali di distribuzione di droga, portando a ulteriori risultati nella lotta alla criminalità.