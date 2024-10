La Polizia di Stato ha arrestato Giovanni Staiano, un 36enne napoletano con precedenti penali, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Staiano è noto anche per essere il marito dell’influencer di TikTok Antonella Boutique, la quale è completamente estranea ai fatti, e cugino dei Notturno.

La dinamica dell’arresto

L’arresto è avvenuto durante un’operazione della Squadra giudiziaria del Commissariato di Secondigliano, guidata dal vicequestore Tommaso Pintauro e dall’ispettore Luca Boccia. Gli agenti, mentre pattugliavano corso Secondigliano, hanno notato Staiano a bordo di un’auto che, alla vista della polizia, ha accelerato improvvisamente tentando di sfuggire al controllo. Nonostante l’intimazione dell’alt polizia, l’uomo ha proseguito la sua fuga, dirigendosi verso via Alberto Pollio.

L’inseguimento e la cattura

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, durante il quale Staiano ha eseguito manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga è terminata in via Ettore Ciccotti, dove il 36enne ha perso il controllo del veicolo, urtando contro alcune auto in sosta. Nel tentativo di liberarsi delle prove, ha lanciato un pacchetto fuori dal finestrino prima di essere bloccato dagli agenti, non senza difficoltà.

Il ritrovamento della droga

Nel pacchetto recuperato dalla polizia è stato rinvenuto un involucro contenente circa 80 grammi di cocaina. Inoltre, Staiano è stato trovato in possesso di 2.220 euro in contanti, somma ritenuta frutto dell’attività illecita.

Le accuse e il futuro processo

Giovanni Staiano è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, affrontando le conseguenze legali delle sue azioni.