Tragico ritrovamento nella serata di ieri, a Venticano, in provincia di Avellino, dove il corpo senza vita di un uomo di 61 anni è stato scoperto all’interno della sua abitazione. L’uomo, che viveva da solo, è stato trovato ancora seduto al tavolo della cucina. Da diversi giorni non dava notizie di sé, il che ha destato preoccupazione tra i familiari.

A seguito della segnalazione al 112, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti prontamente sul posto insieme ai familiari dell’uomo e al suo medico di famiglia. Quest’ultimo ha constatato il decesso, attribuendolo a cause naturali.

Le Circostanze del Ritrovamento

Il 61enne, che viveva da solo, non aveva più avuto contatti con i familiari da alcuni giorni. Preoccupati dall’assenza di notizie e dai mancati tentativi di comunicazione, i parenti hanno deciso di contattare le autorità. I Carabinieri, giunti nell’abitazione dell’uomo, hanno trovato il corpo senza segni evidenti di violenza, indicando quindi che la morte fosse avvenuta per cause naturali.