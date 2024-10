Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Chieti: una donna di 75 anni, Giuliana Leccese, è ritrovata senza vita davanti alla tomba di famiglia nel cimitero locale. La donna giaceva a terra con la testa avvolta in una busta di plastica, un dettaglio inquietante che ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Un visitatore del cimitero, allarmato dalla scena, ha subito dato l’allerta. I carabinieri di Chieti, insieme al reparto Scientifico, sono intervenuti rapidamente sul luogo per effettuare i primi rilievi, coordinandosi con il medico legale Cristian D’Ovidio, che ha disposto un’autopsia sulla salma. La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte.

Inizialmente, dai primi accertamenti non sono emersi segni di aggressione o violenza diretta, ma gli inquirenti hanno sottolineato la necessità di indagare ulteriormente. Si sono riscontrate incongruenze che richiedono un approfondimento. Presenti sul posto, il marito di Giuliana, ex dipendente del Comune, e il fratello, un infermiere in pensione, hanno descritto la donna come «tranquilla» e senza particolari problemi di salute.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona, nella speranza di raccogliere ulteriori informazioni che possano chiarire la vicenda.