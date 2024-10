Un grave incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3, in via Raffaele Perrottelli, ad Avellino. Una donna di 52 anni, alla guida di un’auto, è rimasta ferita dopo che il suo veicolo ha sbandato, ribaltandosi e terminando la sua corsa contro un’auto in sosta.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto un’unica autovettura. Dopo aver perso il controllo, il veicolo si è ribaltato, creando non pochi disagi nella zona centrale della città. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area e il veicolo incidentato.

Intervento dei soccorritori

La donna ferita è stata assistita dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti e cure del caso. Le sue condizioni non sono state rese note, ma le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Rilievi e indagini

La Polizia di Stato è intervenuta sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi necessari. Gli agenti stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per chiarire le cause che hanno portato all’incidente.