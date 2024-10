La morte di Lucia Salcone, 47enne di San Severo, in provincia di Foggia, è avvolta nel mistero. Inizialmente classificato come un tragico incidente stradale, il caso ha ora preso una svolta drammatica, con l’ipotesi che dietro la tragedia possa celarsi un omicidio. L’incidente è avvenuto mentre la donna era a bordo di una Fiat 500 guidata dal marito, quando il veicolo è uscito di strada, finendo per prendere fuoco. Lucia Salcone è morta sul colpo, rimanendo carbonizzata all’interno del veicolo. Il marito, sopravvissuto con gravi ustioni, è posto sotto indagine con l’imputazione provvisoria di omicidio volontario.

L’inchiesta è attualmente in corso e sarà l’autopsia a fare luce sulle cause esatte del decesso. Le autorità non escludono nessuna pista e l’avviso di garanzia è emesso per consentire al marito di nominare un consulente di parte durante l’esame autoptico, un atto dovuto che non implica necessariamente la colpevolezza.

Gli investigatori stanno vagliando tutte le possibili dinamiche, incluso un eventuale movente criminale dietro il presunto incidente, per comprendere se si tratti davvero di una fatalità o se ci siano elementi che indichino un atto volontario.