La comunità di Pianura, nella periferia occidentale di Napoli, è in lutto per la perdita di Concetta Mele, una donna di 72 anni, deceduta ieri mattina dopo venti giorni di agonia a seguito di un tragico incidente stradale. L’incidente è avvenuto il 28 settembre scorso in via Provinciale Napoli, a pochi passi dall’abitazione della vittima.

La dinamica dell’incidente

Concetta Mele è stata travolta da un’automobile mentre si trovava in strada, riportando gravi lesioni. L’impatto le ha causato un trauma cranico con emorragia cerebrale, un trauma toracico con fratture multiple e lesioni polmonari, oltre a fratture al bacino. Nonostante i rapidi interventi del personale medico dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove era stata ricoverata nel reparto di Chirurgia, le condizioni della donna sono rimaste critiche fin dall’inizio.

Il decesso e le indagini

Concetta Mele ha lottato per la vita per quasi tre settimane, ma purtroppo ieri mattina ha cessato di respirare. La sua morte ha ulteriormente complicato la posizione legale del conducente dell’auto che l’ha investita, un giovane individuato e denunciato poco dopo l’incidente.

La Polizia Municipale, guidata dal maggiore Gaetano Vassallo dell’Unità Operativa Stella, ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Il giovane conducente, secondo il suo avvocato Mario Angelino, è rimasto sul luogo dell’incidente fino all’arrivo dei soccorsi. Tuttavia, con il decesso della signora Mele, l’accusa a suo carico potrebbe trasformarsi in omicidio stradale, se sarà accertato che la morte è direttamente causata dall’investimento.

La comunità chiede giustizia

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Pianura. Gli abitanti della zona e i familiari di Concetta Mele sono affranti e chiedono giustizia per la sua morte. La vicenda ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, dove gli abitanti reclamano misure più stringenti per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.

Il magistrato ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento al Policlinico per l’effettuazione di un’autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso e fornire ulteriori elementi per il proseguimento delle indagini.