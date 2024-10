Tragedia a Ercolano, nella località di San Vito, dove una donna di 61 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La vittima è stata investita da un mezzo pesante mentre attraversava la strada all’altezza di via San Vito, civico 30. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la carreggiata, ma al momento non è ancora chiaro se si trovasse su un passaggio pedonale o in un punto della strada privo di segnaletica. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’incidente ha richiamato l’immediato intervento delle forze dell’ordine, che stanno conducendo tutte le verifiche necessarie per ricostruire quanto accaduto. Gli agenti sono al lavoro per raccogliere testimonianze di eventuali passanti o residenti che potrebbero aver assistito alla scena e stanno verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona per acquisire immagini utili alle indagini. È possibile che, oltre all’impatto, le condizioni della strada e la visibilità abbiano giocato un ruolo nel tragico evento.

Il conducente del mezzo pesante coinvolto nell’incidente è fermato per essere interrogato, mentre la strada è temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso. Al momento non si hanno notizie di provvedimenti presi nei suoi confronti, ma la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

La comunità di Ercolano è profondamente scossa dalla notizia, e la zona di via San Vito è rimasta a lungo bloccata a seguito dell’incidente, causando non pochi disagi al traffico locale. I residenti, appresa la notizia, si sono radunati nei pressi del luogo dell’incidente, sconvolti dalla morte della donna. Alcuni di loro hanno segnalato che la strada in questione è già stata teatro di incidenti in passato, sollevando dubbi sulla sicurezza dell’area, in particolare per i pedoni.