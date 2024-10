Nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 19:15, una pattuglia della polizia locale dell’unità operativa di Fuorigrotta è intervenuta per assistere una donna anziana, affetta da Alzheimer, visibilmente disorientata lungo Via Arlotta, all’incrocio con Via Metastasio. L’anziana, di 96 anni, procedeva con passo incerto e non era in grado di ricordare né il proprio nome né la sua residenza. Alla richiesta degli agenti di fornire informazioni, la donna ha risposto con frasi incoerenti. Durante il controllo, gli agenti hanno notato che l’anziana portava con sé una borsa contenente un’ingente somma di denaro.

Grazie alla prontezza e all’abilità degli agenti nell’incrociare i pochi dati disponibili, la donna è stata identificata e accompagnata in sicurezza presso la sua abitazione. All’arrivo a casa, in presenza dei familiari, è stata verificata la somma di denaro trovata nella borsa, pari a 46.150 euro. La figlia dell’anziana ha spiegato che il denaro derivava dai prelievi mensili della pensione, che la madre conservava abitualmente in casa.

L’intervento tempestivo della polizia locale ha permesso di riportare in sicurezza l’anziana al suo domicilio e di assicurare l’integrità dell’ingente somma di denaro.