Alla Stazione di Bari, una situazione di emergenza ha visto protagonista una donna in evidente stato confusionale che camminava lungo i binari, con l’intenzione di compiere un gesto estremo. La tempestività è stata cruciale: una pattuglia dell’Esercito, impegnata nell’operazione “Strade Sicure”, è stata allertata e si è precipitata sul posto.

In pochi attimi, i militari sono riusciti a raggiungere la donna, evitandole conseguenze tragiche. L’intervento è stato delicato ma decisivo: un abbraccio e parole di conforto hanno permesso di tranquillizzarla, riportandola in una situazione di sicurezza. Successivamente, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario per ricevere l’assistenza necessaria.

Il Ministero della Difesa ha celebrato l’operato dei militari con un tweet: “Ben fatto. Difesa per la collettività”, sottolineando l’importanza della loro presenza e dell’intervento tempestivo in situazioni di crisi. Questo episodio mette in evidenza il ruolo fondamentale delle forze armate nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità.