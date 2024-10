Aprirà domani, martedì 29 ottobre, nel quartiere collinare del Vomero, a Napoli, il villaggio di “Chocoland la Terra dei Golosi” in programma in piazza degli Artisti fino al prossimo 3 novembre. La sedicesima edizione punta sull’intrattenimento dei più piccoli. Ricco il programma degli appuntamenti, molti dei quali plasmati proprio sui temi che richiamano i giorni di Halloween. La parte del leone la faranno le degustazioni che faranno da cornice al cuore di Chocoland ovvero la possibilità di conoscere ed assaggiare le preparazioni artigianali e pasticciere praticamente di tutta Italia.

Prevista infatti una nutrita pattuglia di maestri cioccolatieri provenienti dalle zone che vantano la maggiore tradizione nazionale. Ad arricchire gli stand ci sono arrivi da: Puglia, Calabria, Sicilia, Lombardia e naturalmente da tutta la Campania con punta di diamante Gallucci Faibano, storica cioccolateria napoletana. Sarà possibile degustare: cannoli, pasta di mandorla, cremini, oggettistica in cioccolato, tazzine al cioccolato, graffe, donuts, waffel al cioccolato, liquirizia di Calabria e scorzette di cioccolato. Non manca l’appuntamento con la fortuna: sarà possibile comprare tavolette Chocoland con la possibilità di trovare il Gold ticket e vincere premi degli sponsor e premi in cioccolato.

Chocoland al Vomero è organizzato e finanziato direttamente dalla D2 Eventi con l’aiuto di piccoli sponsor. Gode del patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di NAPOLI e della V Municipalità presieduta da Clementina Cozzolino. Il programma completo delle attività è su www.chocolanditalia.it e sui profili social del Chocoland.