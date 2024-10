Oggi pomeriggio si è verificato un episodio di violenza presso l’ufficio del giudice di pace di Ponticelli, a Napoli. Durante un’udienza, un uomo ha presentato un documento di riconoscimento falso, nel tentativo di aggirare i controlli dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, il giudice, accorgendosi dell’irregolarità del documento, ha deciso di esaminarlo più attentamente, sospettando potesse trattarsi di un documento contraffatto. A quel punto, l’uomo, nel tentativo di far sparire le prove della sua azione fraudolenta, ha cercato di strappare il documento dalle mani della magistrata, agendo con tale violenza da provocarle una distorsione a un dito.

La magistrata, una donna di 61 anni, è costretta a interrompere l’udienza a causa del dolore, e ha chiesto l’intervento dei sanitari, che le hanno diagnosticato una distorsione guaribile in circa dieci giorni. Successivamente, la giudice si è recata nella stazione dei carabinieri più vicina per formalizzare una denuncia nei confronti dell’uomo, accusandolo di aggressione e di presentazione di documenti falsi a pubblico ufficiale. La denuncia include una dettagliata ricostruzione dell’accaduto, e ora le forze dell’ordine stanno indagando sulle esatte motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a presentare il documento falso e a reagire in modo tanto violento.