A Salerno, in zona piazza Malta, è emerso un curioso distributore automatico che offre non solo bibite e snack, ma anche articoli di natura intima come plug anali e vibratori. Questa singolare trovata si trova nei pressi dell’istituto Regina Margherita (scuola superiore) e dell’istituto Pirro (scuola media), rendendola facilmente accessibile a una vasta fascia di studenti.

La Segnalazione

La scoperta è portata alla luce durante un episodio del Podcast Super Salerno, un format che combina informazione e satira, condotto da Edy Piro, Mimmo Florio, Daniele Caramagna e Davide Gatto. Gli spettatori hanno segnalato la presenza del distributore alla redazione, e nel video realizzato per il podcast sono state mostrate chiaramente le merceologie in vendita. Oltre a bibite e merendine, spiccano articoli per adulti, tra cui un vibratore chiamato “Mario”, il tutto a prezzi competitivi rispetto a quelli dei sexy shop e delle vendite online.

Contesto e Reazioni

La posizione del distributore è particolare, in quanto si trova in una zona molto frequentata da studenti di età compresa tra i 10 e i 18 anni. Questo ha sollevato preoccupazioni e dibattiti sul tema della disponibilità di tali prodotti in luoghi accessibili ai minorenni.

Discussione Pubblica

L’argomento ha suscitato discussioni sui social media e nei mezzi di comunicazione, sollevando questioni riguardo alla responsabilità sociale e alle normative sui distributori automatici. Mentre alcuni potrebbero vedere in questa iniziativa un modo innovativo per raggiungere il mercato, altri esprimono preoccupazione per l’accesso di minori a prodotti di natura sessuale.