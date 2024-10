L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha organizzato una serie di incontri con sindaci, rappresentanti istituzionali e associazioni dei consumatori per affrontare le criticità del servizio di trasporto pubblico, in particolare lungo la linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana. I colloqui si sono svolti negli uffici di Porta Nolana a Napoli, con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti e individuare soluzioni per migliorare l’efficienza del servizio.

Il confronto con i sindaci

Il primo incontro ha visto il presidente Umberto De Gregorio e una delegazione dei vertici EAV incontrare i sindaci e i rappresentanti istituzionali delle città servite dalla linea Napoli-Baiano. La discussione si è concentrata sulle problematiche derivanti dall’interruzione della tratta Volla-Napoli, e su come migliorare l’organizzazione dei servizi di autobus di supporto per i pendolari. L’obiettivo è stato quello di trovare soluzioni efficaci per ridurre i disagi causati dall’interruzione del servizio ferroviario.

Durante l’incontro, che si è svolto in un clima di collaborazione attiva, EAV ha presentato i primi correttivi individuati dai propri tecnici, che entreranno in vigore a partire dal 4 novembre. Tra le città partecipanti al confronto vi erano Casalnuovo, Marigliano, Baiano, Sperone, Volla, Nola, e altre ancora, ognuna con le proprie richieste e proposte per migliorare il trasporto pubblico locale.

Incontro con le associazioni dei consumatori

Il secondo appuntamento della giornata ha visto la partecipazione delle associazioni dei consumatori facenti parte del “tavolo di confronto” istituito da EAV, con l’obiettivo di monitorare e discutere le problematiche legate ai servizi di trasporto pubblico. Hanno partecipato all’incontro solo Assoutenti, rappresentata da Antonio Di Gennaro e Bruno Parisi, e Cittadinanza Attiva, con Vincenzo Lovisi.

Focus sulla stazione di Ercolano

Infine, EAV ha incontrato una delegazione del Comune di Ercolano, guidata dal sindaco Ciro Buonajuto, che ha sottolineato la necessità di aumentare i treni che effettuano fermata presso la stazione di Ercolano, situata nelle vicinanze del famoso sito archeologico. Il presidente De Gregorio ha manifestato la disponibilità di EAV a prendere in considerazione le richieste, individuando alcuni correttivi per migliorare il servizio nella zona.