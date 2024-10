I carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti all’ospedale Pellegrini per prestare soccorso a un 16enne rimasto ferito in seguito a una tentata rapina. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il giovane stava percorrendo via Maria Longo, nel quartiere San Lorenzo, in sella al proprio scooter, quando è stato avvicinato da due sconosciuti anch’essi su uno scooter. I malviventi, nel tentativo di rapinare il minorenne, lo hanno colpito con due fendenti alla gamba destra, per poi darsi alla fuga. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Pellegrini, dove è stato curato per le ferite riportate e dimesso con una prognosi di 21 giorni.

Le indagini sono attualmente in corso, con i carabinieri impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a identificare i responsabili dell’aggressione.