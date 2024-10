Oggi presso la casa circondariale Antonio Lorusso di Pagliarelli a Palermo, un giovane detenuto in attesa di giudizio ha conseguito la laurea in Architettura con una tesi sul tema della “Greentrification”, ovvero il rinnovamento urbano in chiave sostenibile. Questo evento rappresenta la prima laurea ottenuta al Pagliarelli, grazie al polo universitario penitenziario istituito a seguito dell’accordo quadro firmato il 25 febbraio 2021 dal rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e dall’ex garante regionale dei diritti dei detenuti, il professor Giovanni Fiandaca.

Alla proclamazione, il detenuto è circondato dall’affetto della sua famiglia, tra cui la moglie e i figli, che hanno partecipato con grande emozione alla cerimonia. Il garante comunale dei detenuti, Pino Apprendi, ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dai docenti universitari che hanno accompagnato lo studente lungo questo percorso formativo, così come il contributo fondamentale del personale penitenziario nel permettere il raggiungimento di questo straordinario obiettivo.

Tra le figure istituzionali presenti, il presidente della magistratura di sorveglianza Nicola Mazzamuto, il vicario Simone Alecci, il garante regionale dei detenuti Santi Consolo e il componente dell’ufficio del garante nazionale Mario Serio hanno preso parte alla cerimonia. Il voto finale è stato un meritatissimo 110 e lode, un riconoscimento del duro lavoro e della determinazione del giovane detenuto, che ha saputo cogliere l’opportunità offerta dal polo universitario penitenziario per costruire un futuro migliore.