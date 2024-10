Questa mattina, la polizia metropolitana di Napoli ha svolto un’importante operazione nell’ambito dei controlli contro i parcheggiatori abusivi nella zona di via Pietravalle, nei pressi dell’area ospedaliera. L’intervento, pianificato per contrastare l’illecita gestione dei parcheggi, ha portato al fermo di una donna già conosciuta dalle forze dell’ordine per attività simili. Durante l’operazione, la donna è sorpresa mentre gestiva in modo illegale la sosta dei veicoli. Gli agenti hanno eseguito un controllo accurato, al termine del quale è disposto il sequestro dei proventi derivanti dalla sua attività illecita. Successivamente, la donna è denunciata a piede libero per il reato commesso.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato che la fermata era già colpita da un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Napoli, oltre che da un D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), misure già adottate per contrastare la sua attività illegale. Oltre alla denuncia, è stata emessa una sanzione amministrativa.

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di lotta contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, particolarmente presente in alcune aree della città e che rappresenta una costante fonte di disagio per residenti e visitatori. Le autorità continuano a intensificare i controlli per ripristinare la legalità in queste zone, dove la presenza di parcheggiatori abusivi ha creato situazioni di pressione psicologica e economica per gli automobilisti.