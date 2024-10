L’INPS si prepara a dare il via ai pagamenti previsti per il mese di ottobre 2024, nonostante le preoccupazioni relative alla situazione economica del Paese. I cittadini guardano con particolare interesse all’agenda dell’INPS, concentrandosi sulle date chiave in cui i vari pagamenti verranno erogati, con un’attenzione speciale alla prima e seconda metà del mese.

Tra i più ottimisti ci sono i primi beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI), che attendono di ricevere il primo accredito del sussidio, creato per sostenere le famiglie in difficoltà economica. L’agenda dell’INPS di ottobre 2024 include anche le date per i pagamenti delle pensioni, del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), della Carta Dedicata a te, dell’Assegno Unico, della NASPI e della DIS-COLL. Vediamo nel dettaglio le scadenze previste.

Pagamenti delle pensioni di ottobre 2024

I primi a ricevere i pagamenti saranno i pensionati, i quali vedranno l’accredito delle proprie pensioni direttamente sui conti correnti bancari o postali a partire dal 1° ottobre 2024. Per i pensionati con un importo mensile inferiore a 1.000 euro, c’è anche la possibilità di ritirare la somma in contanti presso gli uffici di Poste Italiane. Il calendario per il ritiro in contanti è il seguente:

A – B: martedì 1° ottobre 2024

C – D: mercoledì 2 ottobre 2024

E – K: giovedì 3 ottobre 2024

L – O: venerdì 4 ottobre 2024

P – R: sabato 5 ottobre 2024 (solo mattina)

S – Z: lunedì 7 ottobre 2024

Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Gli accrediti per l’Assegno di Inclusione (ADI), destinato a chi ha completato l’iter con la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), verranno effettuati entro i primi quindici giorni di ottobre. Tuttavia, per coloro che già ricevono regolarmente l’ADI dal mese di gennaio 2024 o successivamente, ci sono date diverse da considerare.

Per chi attende la seconda mensilità dell’ADI, il pagamento arriverà il 27 ottobre 2024. Ecco il calendario per l’accredito dell’ADI:

Metà ottobre (intorno al 16): per chi riceve l’accredito per la prima volta (nuovi beneficiari). A causa di un giorno festivo, il pagamento è posticipato al 16 ottobre.

26 ottobre: per chi ha già ricevuto l’assegno nei mesi precedenti.

Le stesse date valgono anche per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Carta Dedicata a Te: ritiro e utilizzo

La Carta Dedicata a te, una social card dal valore di 500 euro destinata alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, continua a essere distribuita alle famiglie aventi diritto. Chi già possiede la carta e rispetta i requisiti ha visto la propria carta riconfermata, mentre per i nuovi beneficiari sono state consegnate nuove carte prepagate.

È importante sottolineare che le famiglie devono ritirare la carta entro il 30 ottobre 2024, mentre il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024.

NASPI e DIS-COLL: date di pagamento

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione NASPI, il pagamento per ottobre 2024 può essere verificato consultando il proprio Fascicolo Previdenziale tramite il portale INPS, accessibile con SPID, CNS o CIE. Indicativamente, le date da tenere d’occhio sono quelle intorno al 16 ottobre 2024.

Per la DIS-COLL, le date di pagamento variano in base alla presentazione della domanda e a eventuali aggiornamenti. Anche in questo caso, è consigliabile consultare il proprio Fascicolo Previdenziale per ottenere informazioni precise.

Assegno Unico: le date di pagamento di ottobre 2024

Per l’Assegno Unico, l’INPS ha comunicato le date dei pagamenti per il secondo semestre del 2024. Per ottobre, i pagamenti avverranno nelle seguenti date:

16 ottobre 2024

17 ottobre 2024

18 ottobre 2024

L’INPS, quindi, conferma un calendario ben definito per i pagamenti di ottobre 2024, offrendo chiarezza ai cittadini su quando aspettarsi i diversi accrediti, da quelli pensionistici a quelli legati ai sussidi e alle indennità di disoccupazione.