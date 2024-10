Erano attesi a una cena nel caseificio dove lavoravano a Fonni, Michele Coinu di 21 anni, Lorenzo Figus di 17, Marco Innocenti di 18 e Michele Soddu di 22, le giovani vittime dell’incidente stradale avvenuto ieri notte sulla provinciale 69 alle periferia del paese del Nuorese. I colleghi e gli amici che li aspettavano e che non riuscivano a rintracciarli dopo l’ultimo avvistamento in paese alle 17, hanno capito che era successo qualcosa e sono andati a cercarli facendo scattare l’allarme. Un centinaio di persone, subito dopo le 20, ha battuto palmo a palmo le strade che portano fuori dal paese per cercare di capire dove fosse finita la Fiat Punto rossa, a bordo della quale nel pomeriggio, erano avvistati i ragazzi dopo il rientro dal lavoro.

Ma la tragica scoperta è avvenuta solo dopo molte ore sulla provinciale, poco prima della mezzanotte, quando una delle persone che partecipava alle ricerche, ha puntato una pila sulla scarpata dove i quattro giovani sono ritrovati morti sbalzati fuori dall’auto. in quel momento le speranze di trovare in vita i giovanissimi compaesani, per cui tutto il paese stava pregando, si sono definitivamente spente.

I quattro ragazzi inseparabili sin dalla tenera infanzia e molto inseriti nelle varie associazioni, probabilmente stavano rientrando in paese dopo aver accompagnato uno degli amici ad accudire i maiali per poi tornare a casa e prepararsi per la serata. Una cena alla quale non sono mai arrivati. I funerali dei quattro giovanissimi saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri a Fonni. La messa sarà celebrata dal parroco ma il vescovo di Nuoro monsignor Antonello Mura invierà un messaggio.