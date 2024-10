La strada provinciale Mingardina, importante arteria che collega lo svincolo di Poderia alle località costiere di Palinuro e Marina di Camerota, è stata chiusa alla circolazione a seguito della caduta di grossi massi. L’incidente è avvenuto nella notte, poco dopo la mezzanotte, tra i bivi di San Severino di Centola e Licusati, in provincia di Salerno.

La Dinamica dell’Evento

Numerosi massi di notevoli dimensioni si sono staccati dal costone roccioso adiacente la strada, divellendo il guard rail e invadendo completamente la carreggiata. Fortunatamente, al momento della frana non si trovavano veicoli sulla strada, e non si segnalano danni agli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno messo in sicurezza l’area colpita. Nelle prossime ore, saranno effettuati sopralluoghi tecnici per valutare le condizioni del costone e stabilire eventuali interventi necessari per ripristinare la sicurezza della strada.

Disagi alla Circolazione

La chiusura della Mingardina sta causando notevoli disagi alla circolazione, poiché la strada rappresenta un collegamento strategico per chi si sposta verso le frazioni costiere di Palinuro e Marina di Camerota. Le autorità locali stanno valutando percorsi alternativi per alleviare i disagi agli automobilisti in attesa della riapertura dell’arteria.