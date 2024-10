Nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un crollo parziale di un rudere in via Brin, ma fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose, poiché l’area interessata non era abitata. Il cedimento strutturale ha riguardato una porzione di una vecchia palazzina, e le autorità sono intervenute immediatamente per circoscrivere la zona e garantire la sicurezza.

Messa in sicurezza e impatto sul traffico

Le opere di messa in sicurezza dell’area dovrebbero iniziare a breve per prevenire ulteriori rischi e limitare al minimo le ripercussioni sulla circolazione stradale. Via Brin è infatti uno snodo cruciale per il traffico, specialmente per chi proviene da Gianturco e si dirige verso via Marina, un’arteria utilizzata quotidianamente da migliaia di veicoli.

Questo tratto stradale è particolarmente frequentato nelle ore di punta, coinvolgendo automobilisti provenienti anche dai quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio, oltre che dalle zone limitrofe della provincia. Per evitare ulteriori disagi, la zona colpita dal crollo sarà delimitata in modo da non bloccare completamente il traffico, ma solo parzialmente.

Contesto della zona del crollo

Il crollo è avvenuto nelle vicinanze del parcheggio multipiano Brin, proprio di fronte alla residenza universitaria dell’Università L’Orientale, una struttura moderna con 142 posti letto, articolata su quattro piani e conforme agli standard avanzati per alloggi universitari. Fortunatamente, né la residenza né gli studenti che vi alloggiano sono stati coinvolti nell’incidente.

Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire che non si verifichino ulteriori cedimenti e per minimizzare l’impatto sul traffico della zona, già noto per la sua congestione nelle ore lavorative.