Un forte rumore, poi una nuvola di polvere e calcinacci: così si è manifestato il crollo parziale di una palazzina disabitata a Torre del Greco, in piazzale Fontana, accanto al monumento delle Cento Fontane. L’incidente è avvenuto questa mattina, verso le 8:16, durante una pioggia battente che ha colpito la città vesuviana. Il cedimento ha coinvolto alcune auto parcheggiate nelle vicinanze, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

La Dinamica del Crollo

Il crollo della palazzina a due piani è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza che ha immortalato l’accaduto. Al momento del crollo, sulla città si abbatteva una forte pioggia, che potrebbe aver contribuito a indebolire ulteriormente la struttura già fatiscente. Nonostante l’impatto, l’immediato intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile ha scongiurato la paura di vittime sotto le macerie. Gli agenti della polizia municipale e il personale dell’ufficio dissesti statici comunale sono intervenuti per garantire la sicurezza della zona.

Sgomberate Otto Famiglie per Precauzione

In seguito al crollo, le autorità locali hanno deciso di transennare l’area colpita e di procedere con lo sgombero precauzionale di otto famiglie, circa 25 persone, che risiedevano negli stabili vicini alla palazzina crollata. La decisione è stata presa per evitare ulteriori rischi e per garantire la sicurezza dei residenti, mentre si valutano le condizioni degli edifici circostanti.

Le Cento Fontane: Un Simbolo di Torre del Greco

Il crollo è avvenuto proprio accanto al monumento delle Cento Fontane, un’area storica che un tempo rappresentava una fonte di approvvigionamento idrico per la comunità locale. Il monumento è un simbolo della città, ma negli ultimi anni l’area circostante ha visto un progressivo degrado, con edifici che mostrano segni di abbandono e trascuratezza.

Interventi in Corso e Sicurezza

Le autorità stanno ora lavorando per comprendere le cause esatte del crollo e per prevenire eventuali nuovi cedimenti. Le piogge intense potrebbero aver accelerato il deterioramento di una struttura già compromessa, ma sarà compito degli esperti effettuare rilievi tecnici per determinare la dinamica dell’accaduto. Al momento, la priorità è mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità degli edifici vicini.

La Preoccupazione per il Degrado Urbano

Questo episodio mette nuovamente in luce il problema del degrado urbano in alcune zone di Torre del Greco, dove edifici storici e strutture disabitate sono lasciate in uno stato di abbandono. L’episodio odierno solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici nelle aree storiche della città, sottolineando la necessità di interventi di manutenzione e riqualificazione.