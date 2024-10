Cristina D’Avena e Quadriglie: che spettacolo a Palma Campania.

Una di quelle notti che non puoi dimenticare, uno di quegli eventi che sicuramente ha segnato l’autunno Palmese 2024 con un connubio perfetto tra tradizione e spettacolo reso possibile grazie alle Quadriglie del Carnevale di Palma Campania ed una spumeggiante Cristina D’Avena in concerto.

1 di 6

Boom di presenze sin dalle ore 19:00 con strade affollate durante il percorso e i cerchi delle 9 Quadriglie ed una Piazza De Martino letteralmente gremita per assistere e prendere parte al concerto in cui è impossibile non cantare le sigle che hanno fatto la storia di generazioni, con un’artista che ancora oggi conquista e incanta il pubblico trasmettendo energia, simpatia ed una carica contagiosa.

Tanti i visitatori e i fans di Cristina D’Avena che, grazie alla sua esibizione, hanno potuto vivere quella che è l’atmosfera unica Palmese, avvicinarsi allo spettacolo esclusivo delle Quadriglie, trascorrendo così una notte davvero unica nel suo genere.

Ed è solo l’inizio di quella che sarà la kermesse più attesa per Marzo 2025 con il carnevale per eccellenza, il Carnevale di Palma Campania.

“È stato tutto troppo bello.

Grazie Palma Campania per lo spettacolo di ieri sera.

Siamo stati fantastici.

Johnny è “proprio” magia…

Fermarsi? Mai” – così il Sindaco Nello Donnarumma , dai social con poche ma significative parole ha riassunto quella che è stata un’ accoppiata sicuramente vincente.

Vi lasciamo le immagini e ringraziamo lo staff di Cristina D’Avena per la collaborazione

