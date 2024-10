I carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno intensificando i controlli sull’uso delle bici elettriche per garantire il rispetto delle norme stradali. Le e-bike che superano i 25 km/h sono considerate veicoli a motore e, di conseguenza, devono essere immatricolate, assicurate e richiedono il patentino e l’uso del casco. I controlli sono stati replicati nella penisola sorrentina, dopo i risultati significativi ottenuti a Capri.

Durante un’operazione condotta dai militari di Sorrento con il supporto della Motorizzazione civile di Bari, sono state ispezionate 40 biciclette elettriche, di cui ben 32 sono risultate non conformi alle normative. Alcune erano dotate di manetta per l’accelerazione, mentre altre superavano i 40 km/h di velocità. Molti dei conducenti fermati e sanzionati hanno dichiarato di non essere a conoscenza di queste regole. Il totale delle multe emesse ammonta a circa 160.000 euro.

Per riconoscere una e-bike a norma, bisogna verificare che:

Il motore abbia una potenza massima di 250 W.

L’assistenza del motore si interrompa al raggiungimento dei 25 km/h.

Il motore funzioni solo durante la pedalata, senza l’uso di manette per l’accelerazione.

Questi controlli sono parte di un più ampio sforzo per aumentare la sicurezza stradale e garantire il rispetto delle normative vigenti.