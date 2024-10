A Napoli, le operazioni di controllo condotte dalla polizia locale insieme a varie unità specializzate, come l’unità territoriale di Chiaia e il Gruppo Intervento Territoriale (GIT), hanno portato a numerose sanzioni e interventi per garantire il rispetto delle normative stradali e la prevenzione dei reati.

Nel contesto dei controlli sul trasporto merci, svolti in collaborazione con la Direzione Generale dei Trasporti del Sud, circa venti mezzi pesanti sono verificati per il rispetto delle norme sul riposo obbligatorio e la documentazione necessaria. Tra le violazioni riscontrate, sono emersi casi di mancato rispetto del riposo giornaliero, con multe per un conducente ucraino alla guida di un mezzo polacco e un autotrasportatore rumeno, ai sensi degli articoli 174 e 100 del Codice della Strada. Inoltre, un vettore portoghese è sottoposto a fermo amministrativo per mancanza di licenza valida per il trasporto internazionale.

Parallelamente, nel quartiere Chiaia, precisamente in piazza Sannazaro, i controlli su 43 veicoli hanno portato al sequestro di due mezzi e al fermo amministrativo di altri quattro per mancanza di assicurazione e revisione obbligatoria. In un’ulteriore operazione, l’unità operativa di Chiaia, con la collaborazione dei Nibbio della Polizia di Stato e dell’azienda dei trasporti ANM, ha elevato 81 verbali per infrazioni legate a soste irregolari e documentazione mancante.

Le forze dell’ordine hanno inoltre intensificato i controlli nell’area di piazza Mercato, dove un uomo è arrestato per spaccio. Altri interventi hanno interessato le zone di via San Carlo, via Santa Brigida e via Posillipo. Infine, nell’ambito dei controlli per contrastare reati predatori, l’unità investigativa centrale ha fermato a piazza Garibaldi un uomo in possesso di banconote false, denunciato a piede libero e con il denaro sequestrato.