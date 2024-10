A partire da lunedì 14 ottobre 2024, sarà nuovamente possibile accedere al servizio della Carta del Docente per la generazione dei voucher e l’utilizzo del borsellino elettronico. Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione, il servizio sarà disponibile dalle ore 14:00. La Carta del Docente, istituita dalla Legge 107/2015, permette agli insegnanti di ruolo di usufruire di un credito annuale di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione professionale.

Chi può usufruire della Carta del Docente?

La Carta del Docente è riservata a tutti i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Nello specifico, possono beneficiare del servizio:

Docenti di ruolo, anche in periodo di formazione e prova, Docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, Docenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, Docenti delle scuole militari o all’estero.

Sia i docenti che gli esercenti possono accedere al servizio tramite le credenziali SPID di livello 2 o CIE (Carta di Identità Elettronica), attraverso il portale ufficiale Carta del Docente.

Cosa si può acquistare con la Carta del Docente?

La Carta del Docente permette di acquistare una vasta gamma di prodotti e servizi utili per la formazione e l’aggiornamento professionale. Tra questi:

Libri e testi (anche in formato digitale), riviste e pubblicazioni inerenti all’aggiornamento professionale.

Hardware e software per supportare l’attività didattica.

Iscrizione a corsi di formazione e aggiornamento, svolti da enti accreditati dal Ministero dell’Istruzione.

Iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale e master universitari attinenti al profilo professionale.

Titoli di accesso a rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali.

Partecipazione a eventi culturali e spettacoli dal vivo.

Come utilizzare il borsellino elettronico

Per accedere ai 500 euro disponibili per l’anno scolastico in corso, è necessario collegarsi al sito ufficiale della Carta del Docente e seguire la procedura per generare i voucher elettronici. Questi voucher possono essere utilizzati presso gli esercizi commerciali fisici e online convenzionati, o per pagare direttamente i servizi di formazione accreditati.

L’attivazione del borsellino elettronico della Carta del Docente rappresenta una preziosa opportunità per tutti i docenti che vogliono investire nella propria formazione e migliorare le proprie competenze professionali. L’accesso al servizio sarà disponibile dalle ore 14:00 del 14 ottobre 2024, e la cifra completa di 500 euro sarà disponibile per tutti gli aventi diritto. Non resta che approfittare di questa iniziativa per rendere la formazione continua una risorsa alla portata di ogni insegnante.