La Regione Campania ha aperto i bandi per partecipare agli avvisi pubblici destinati alla selezione di 146 professionisti tra tecnici ed esperti, grazie ai fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le posizioni offerte prevedono un contratto di collaborazione a Partita IVA della durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo fino al 2026. Questa è un’ottima opportunità per chi è alla ricerca di un impiego in ambiti tecnici e professionali.

Profili Professionali e Posti Disponibili

I bandi offrono una varietà di profili, suddivisi in quindici categorie professionali, tra cui:

Architetti: 10 posti, Esperti tecnico-amministrativi: 75 posti, Ingegneri civili: 9 posti, Ingegnere idraulico: 1 posto, Ingegnere civile geotecnico: 1 posto, Ingegnere civile strutturista: 1 posto, Ingegneri informatici: 15 posti, Ingegneri ambientali: 5 posti, Esperto in lingua inglese e francese: 1 posto, Ingegneri energetici: 2 posti, Esperti archivisti-bibliotecari: 4 posti, Ingegneri chimici: 5 posti, Geometri: 5 posti, Geologi: 8 posti, Biologi: 4 posti.

Requisiti per la Candidatura

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere requisiti specifici legati alla professione, tra cui:

Laurea nei settori di competenza (ad esempio, Architettura per gli architetti, Biologia per i biologi, ecc.)

Iscrizione ai rispettivi ordini professionali, se applicabile

Comprovata esperienza professionale in ambiti correlati agli interventi del Piano Territoriale regionale e ai progetti finanziati dal PNRR

In aggiunta ai requisiti generali, saranno valutati anche i seguenti titoli preferenziali:

Titoli di studio o specializzazioni aggiuntive pertinenti al profilo professionale

Partecipazione a progetti a livello nazionale o internazionale correlati al profilo

Conoscenza approfondita dei software di uso comune nel settore di riferimento

Modalità di Inoltro della Domanda

Gli interessati possono inoltrare la propria candidatura attraverso il sito della Pubblica Amministrazione. Ecco i passaggi da seguire:

Selezionare il profilo per cui si intende candidarsi.

Accedere utilizzando uno dei sistemi di identificazione digitale, come lo SPID.

Compilare e inviare la domanda.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 21 ottobre 2024.

Selezione dei Candidati

La selezione si svolgerà tramite colloquio. Dopo la chiusura delle domande, il portale della Pubblica Amministrazione genererà un elenco di candidati che soddisfano i requisiti. La Regione Campania inviterà a colloquio almeno quattro volte il numero dei posti disponibili, garantendo parità di genere. Entro il 31 gennaio 2025, l’amministrazione regionale comunicherà i nomi dei candidati selezionati per il conferimento degli incarichi.