Con la Legge di Bilancio per il 2025, arriva un importante aiuto per i lavoratori dipendenti: il nuovo Bonus Affitto fino a 5.000 euro. Questo incentivo sarà erogato direttamente in busta paga per coloro che rispondono ai requisiti previsti, rappresentando una significativa agevolazione per chi affronta spese di locazione elevate. Vediamo come funziona, chi può richiederlo e quali sono i requisiti necessari.

Cosa prevede il Bonus Affitto 2025?

Il nuovo Bonus Affitto fa parte di una serie di misure fiscali destinate a sostenere i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Si tratta di un “potenziamento” delle agevolazioni già esistenti, che offre un massimo di 5.000 euro annui per i lavoratori idonei, erogati direttamente in busta paga. L’obiettivo del bonus è quello di alleggerire il peso dei costi di affitto, soprattutto per chi si trasferisce in un’altra città per lavoro.

Questo bonus verrà confermato per i prossimi tre anni, quindi fino al 2027, assicurando continuità nel sostegno ai lavoratori.

Chi può richiedere il Bonus Affitto 2025?

Per poter accedere al Bonus Affitto 2025, è necessario soddisfare una serie di requisiti specifici. Di seguito, i criteri principali:

Assunzione a tempo indeterminato nel 2025: Il lavoratore deve essere assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2025.

Reddito massimo di 35.000 euro: Per essere idonei, è richiesto un reddito da lavoro dipendente non superiore ai 35.000 euro nell’anno precedente all’assunzione.

Trasferimento della residenza: Il lavoratore deve aver trasferito la propria residenza a una distanza di almeno 100 chilometri dal precedente luogo di residenza, rispetto alla nuova sede di lavoro contrattuale.

Come richiedere il Bonus Affitto?

La procedura per richiedere il Bonus Affitto 2025 richiede un passaggio chiave: la presentazione di un’autodichiarazione. Questo documento dovrà attestare che il lavoratore possiede tutti i requisiti necessari per accedere all’agevolazione. È importante notare che il bonus non è automatico: il datore di lavoro non è obbligato a erogarlo, ma può decidere di offrirlo come benefit al dipendente per sostenere i costi di locazione.

Nel caso in cui il bonus venga concesso, la somma sarà accreditata direttamente nella busta paga del dipendente. L’autodichiarazione dovrà includere tutti i dettagli richiesti dalla normativa, per esempio la conferma del trasferimento di residenza e del reddito annuo.

Maggiorazioni del Bonus per chi ha figli

Oltre al bonus standard, esiste anche la possibilità di ottenere una maggiorazione per i lavoratori con figli a carico. Il bonus può aumentare da 1.000 a 2.000 euro per chi indica il codice fiscale di almeno un figlio nella richiesta. Questa ulteriore agevolazione è destinata a incentivare il supporto per le famiglie che affrontano maggiori costi di locazione.

Il Bonus Affitto 2025 rappresenta una significativa opportunità per i lavoratori dipendenti che soddisfano i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio. Con un importo massimo di 5.000 euro, erogato direttamente in busta paga, questo incentivo mira a rendere più agevole il trasferimento per lavoro e ad alleggerire i costi di affitto. Assicurarsi di possedere i requisiti necessari e di compilare correttamente l’autodichiarazione sarà essenziale per accedere a questa importante agevolazione fiscale.