Nella notte, un grave episodio di violenza ha sconvolto Napoli. Un uomo di 34 anni, con precedenti penali, arrestato dalla Polizia di Stato per omicidio dopo una lite culminata in accoltellamento. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Cesare Rosaroll, dove era segnalata la presenza di un uomo riverso a terra con diverse ferite da arma da taglio.

Il personale del 118, già sul posto, ha prestato i primi soccorsi alla vittima, che presentava gravi ferite alla schiena, all’addome e al volto. L’uomo, in condizioni critiche, è trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Arresto Immediato dell’Aguzzino

Grazie alle rapide indagini, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore, il quale si era rifugiato nella propria abitazione. Qui, gli agenti hanno rinvenuto il coltello utilizzato durante l’attacco e hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta al culmine di una lite tra i due, ma restano ancora da chiarire le precise dinamiche e motivazioni dietro l’episodio.

Un Ennesimo Episodio di Violenza

Questo tragico fatto contribuisce a rendere ancora più preoccupante la situazione della criminalità a Napoli, dove episodi di violenza urbana e aggressioni sembrano in costante aumento. Le forze dell’ordine, in collaborazione con le istituzioni locali, continuano a lavorare per contrastare questi fenomeni, ma la necessità di garantire sicurezza nei quartieri resta una priorità per la città.