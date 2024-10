L’organizzazione sindacale Orsa ha proclamato per il giorno 5 ottobre 2024 uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà il settore dei trasporti, insieme a un’azione di sciopero aziendale di 4 ore dalle 19:40 alle 23:40. La notizia è stata diffusa dall’azienda Eav (Ente Autonomo Volturno) attraverso una nota ufficiale.

Le Motivazioni dello Sciopero

Le cause della protesta sindacale sono principalmente due:

Sciopero di 24 ore: per il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) di categoria.

Sciopero di 4 ore: per rivendicare le indennità di retribuzione ferie, ritenute insufficienti dall’organizzazione sindacale.

Impatti sui Trasporti

L’Eav ha reso noto che durante l’ultima azione di sciopero indetta dall’Orsa, avvenuta il 21 luglio 2024, l’adesione ha raggiunto il 23,63%. Per il 5 ottobre, ci si attendono ulteriori disagi per i passeggeri che utilizzano i treni e altri servizi offerti dall’azienda.

Per chi desidera informazioni sui treni operativi durante le fasce di garanzia, è possibile consultare il sito ufficiale di Eav all’indirizzo eavsrl.it.

Invitiamo tutti i viaggiatori a pianificare con attenzione i propri spostamenti per evitare inconvenienti durante le ore di sciopero.