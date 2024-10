Domani, mercoledì 16 ottobre alle 9:30, sarà inaugurata la nuova rampa della SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli”, nel Comune di Casavatore, dopo i lavori di allargamento realizzati dalla Città Metropolitana di Napoli. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il vicesindaco Giuseppe Cirillo, il consigliere delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso, il sindaco di Casavatore Luigi Maglione, e il presidente della VII Municipalità di Napoli, Antonio Troiano.

L’opera riguarda uno svincolo fondamentale per la viabilità a nord di Napoli, in una zona particolarmente trafficata. I lavori, del valore di 400 mila euro, hanno ampliato la carreggiata da 7 metri a 10 metri, migliorando la manovrabilità per i mezzi pesanti, come camion e autobus, che in precedenza dovevano utilizzare parzialmente la corsia in uscita. Questo intervento ha eliminato le interferenze tra i flussi veicolari in ingresso e in uscita, migliorando la sicurezza e il deflusso del traffico.

La SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli”, che si estende per 32 chilometri attraversando diversi comuni dell’area metropolitana, è stata oggetto di un ampio piano di riqualificazione della rete viaria. Oltre all’allargamento della strada, sono realizzati muri di sostegno, sostituiti i guard-rail, rifatto il manto stradale e installata nuova segnaletica, conforme alle normative vigenti del Codice della Strada.