Nella notte la Polizia di Stato ha arrestato tre giovani a Napoli, accusati di tentata estorsione. I fermati, un 31enne con precedenti penali, un 20enne e un 19enne, sono identificati dagli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, dopo un’indagine scattata in seguito al furto di un motoveicolo avvenuto martedì scorso.

L’Indagine

Gli investigatori hanno scoperto che il proprietario della moto era contattato da un uomo, il quale lo aveva invitato a recarsi in via Luigi Landolfi per la riconsegna del veicolo in cambio di 3.000 euro. Preoccupati per la situazione, gli agenti hanno deciso di seguire la vittima fino al luogo dell’incontro.

L’Intervento della Polizia

All’arrivo dei tre indagati, i poliziotti hanno proceduto a bloccarli. Durante il controllo, uno dei fermati è trovato in possesso della somma di denaro appena consegnata dalla vittima, confermando così le accuse di tentata estorsione. Il motoveicolo rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.