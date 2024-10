Era diventato il terrore dei possessori di biciclette elettriche della zona di Castellammare di Stabia, tanto da essere accusato di almeno otto colpi compiuti in appena venti giorni tra maggio e giugno scorsi. La svolta oggi, con i carabinieri della stazione stabiese che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo di 47 anni accusato di furto aggravato. L’uomo, raggiunto dall’ordinanza presso il carcere di Poggioreale dove era già detenuto per altra causa, è accusato di una serie di furti messi a segno con il medesimo modus operandi.

Stando ai risultati delle indagini, il 47enne sarebbe penetrato in più occasioni in almeno otto box auto di Castellammare di Stabia, in alcuni casi anche nelle vicinanze della propria abitazione, dal 12 maggio al 3 giugno, portando via due biciclette elettriche, quattro mountain bike, caschi da motociclista e generi alimentari. In almeno due occasioni, inoltre, si sarebbe introdotto nelle aree box di due condomini, forzando la scatola di apertura e chiusura della saracinesca posta a protezione dei garage, utilizzando un estintore. Decisive per le indagini, le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle zone interessate.