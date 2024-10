Nonostante la Legge di Bilancio 2024 non abbia stanziato nuovi fondi per il sostegno agli affitti, molti comuni italiani hanno deciso di intervenire autonomamente per aiutare le famiglie in difficoltà economiche. Diverse amministrazioni locali, come quelle di Roma, Milano, Napoli, Torino e la Regione Sardegna, hanno messo a disposizione dei Bonus Affitto per alleviare il peso dei canoni mensili. Di seguito, vediamo i 5 principali contributi previsti per l’anno 2024.

1. Bonus Affitto Comune di Roma

Il Comune di Roma ha stanziato fondi per supportare circa 1.000 famiglie in difficoltà, offrendo un contributo di 1.000 euro. Questo bonus è riservato ai nuclei familiari con particolari requisiti, tra cui:

Almeno due figli minori;

Un figlio nato tra il 2023 e il 2024;

Un figlio minore con disabilità.

Per poter accedere al bonus, è necessario avere un ISEE inferiore a 14.000 euro e un contratto di affitto regolarmente registrato.

2. Bonus Affitto Comune di Milano

Anche il Comune di Milano ha introdotto un nuovo contributo, pensato per sostenere famiglie e giovani under 35. Il bonus prevede un aiuto fino a 2.000 euro per i proprietari che affittano a canone concordato a:

Famiglie con ISEE fino a 30.000 euro;

Giovani under 35.

I proprietari degli immobili devono essere residenti nel Comune di Milano e possedere case a uso abitativo non affittate alla data di pubblicazione del bando.

3. Bonus Affitto Comune di Torino

Il Comune di Torino offre incentivi economici per promuovere contratti di affitto a lungo termine, sostenendo famiglie in difficoltà. Gli incentivi variano in base alla durata del contratto di locazione, tra i 1.500 e i 3.000 euro, e si applicano a contratti di:

Durata 3+2 anni;

Durata 6+2 anni.

Questo bonus mira a garantire una maggiore stabilità abitativa e a incentivare proprietari e inquilini a stipulare contratti duraturi.

4. Bonus Affitto Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha introdotto un bonus rivolto agli inquilini morosi incolpevoli, ossia persone che, a causa di eventi imprevisti come la perdita del lavoro, non sono in grado di pagare l’affitto. Per accedere al bonus, è necessario:

Avere un ISEE non superiore a 26.000 euro;

Non essere destinatari di un’ordinanza di sfratto per morosità.

Il contributo massimo erogabile è di 12.000 euro, calcolato sulla base della situazione economica e della gravità della morosità.

5. Bonus Affitto Regione Sardegna

Infine, la Regione Sardegna ha attivato il bonus “fitto-casa” per gli studenti sardi che frequentano l’università fuori dall’isola. Questo bonus mira a coprire parte delle spese di affitto per l’anno accademico 2023-2024, supportando gli studenti che devono affrontare i costi elevati delle abitazioni nelle città universitarie italiane.

Questi 5 Bonus Affitto rappresentano un’importante risorsa per molte famiglie italiane che affrontano difficoltà economiche. Sebbene non siano stati previsti nuovi fondi a livello nazionale, l’iniziativa di molti comuni e regioni dimostra una chiara volontà di intervenire a sostegno dei cittadini più vulnerabili. Se rientri tra coloro che potrebbero beneficiare di questi aiuti, è importante controllare i requisiti specifici e fare domanda presso il comune o la regione di riferimento.