Tra le nuove misure previste nella Manovra 2025, spicca la “Carta Nuovi Nati”, un contributo economico di 1.000 euro destinato alle famiglie che decidono di avere un bambino. Questo bonus una tantum sarà disponibile per le coppie con un ISEE inferiore ai 40.000 euro e ha l’obiettivo di incentivare la natalità e sostenere le famiglie italiane. La misura si inserisce tra gli interventi di supporto economico per la famiglia previsti dalla legge di bilancio del 2025.

Come Funziona la Carta Nuovi Nati

La Carta Nuovi Nati, che potrebbe cambiare denominazione al momento della sua approvazione definitiva, è un bonus economico una tantum di 1.000 euro che verrà erogato alle famiglie che mettono al mondo un bambino. Sarà necessario attendere le indicazioni dell’INPS per conoscere le modalità di richiesta e i tempi di erogazione del contributo.

Chi Può Beneficiare del Bonus

Il bonus è riservato ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 40.000 euro, garantendo così che il sostegno economico raggiunga le famiglie con redditi più bassi, che potrebbero avere maggiori difficoltà nell’affrontare le spese per l’arrivo di un nuovo figlio.

Stanziamenti e Risorse Disponibili

Per sostenere questa e altre misure destinate alla famiglia, la Manovra 2025 prevede quindi risorse pari allo 0,078% del PIL, che equivalgono a circa 1,5-1,7 miliardi di euro. Oltre alla Carta Nuovi Nati, la legge di bilancio include altre iniziative a supporto della natalità e della famiglia, tra cui:

Potenziamento dei congedi parentali.

Incremento del bonus asilo nido.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa.

Sostegno per le persone non autosufficienti.

Rifinanziamento della Carta “Dedicata a te”, un’ulteriore misura di supporto economico per le famiglie in difficoltà.

Obiettivi del Bonus

Il bonus di 1.000 euro è quindi pensato per alleggerire il carico economico delle famiglie che scelgono di avere un figlio, contribuendo alle prime spese necessarie per l’accoglienza del neonato. L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle politiche di welfare destinate a contrastare il calo demografico in Italia e a sostenere le famiglie nel bilanciare vita lavorativa e familiare.

La Carta Nuovi Nati rappresenta una delle tante misure che il governo intende attuare per favorire la natalità e migliorare la qualità della vita delle famiglie italiane.