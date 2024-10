A partire dal 1° settembre 2024, è ufficialmente disponibile la Carta Dedicata a Te, una social card che offre un bonus di 500 euro. Questa misura è stata pensata per sostenere le famiglie italiane con un ISEE inferiore a 15.000 euro, aiutandole con le spese quotidiane. Vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne, come funziona e quali sono le scadenze da rispettare.

Chi può beneficiare della Carta Dedicata a Te?

La Carta Dedicata a Te è riservata ai cittadini italiani che fanno parte di nuclei familiari con specifici requisiti:

ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

Iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente di tutti i membri del nucleo familiare.

Nessun componente del nucleo deve percepire altri sussidi, come Naspi, Discoll o cassa integrazione.

Tra i beneficiari, viene data priorità alle seguenti categorie:

Nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui uno nato prima del 31 dicembre 2010.

Nuclei con almeno tre membri, di cui uno nato prima del 31 dicembre 2006.

Famiglie con ISEE più basso rispetto agli altri aventi diritto.

Come funziona la Carta Dedicata a Te e cosa si può acquistare?

Il bonus da 500 euro viene accreditato su una carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, distribuita da Poste Italiane. Questa carta può essere utilizzata per acquistare:

Beni alimentari di prima necessità (escluse le bevande alcoliche).

Carburanti per il rifornimento dei veicoli.

Abbonamenti ai trasporti pubblici locali, come autobus e treni.

Come ottenere la Carta?

Non è necessario fare domanda. Sarà il Comune di residenza a identificare i beneficiari in base ai requisiti previsti dalla legge. Una volta selezionati, le carte saranno consegnate presso gli uffici postali abilitati.

Scadenze Importanti: Quando Usare il Bonus

Per evitare di perdere il bonus, è fondamentale:

Effettuare il primo pagamento con la carta entro il 16 dicembre 2024.

Utilizzare l’intero importo della carta entro il 28 febbraio 2025. Dopo questa data, la carta non sarà più valida.

Supporto e Informazioni

Per ulteriori chiarimenti su come usare la Carta Dedicata a Te, è possibile:

Consultare le guide sul sito dell’INPS.

Rivolgersi al proprio Comune di residenza per ottenere informazioni dettagliate sui criteri di selezione e le modalità di utilizzo.

La Carta Dedicata a Te rappresenta un’importante opportunità per le famiglie italiane con basso reddito, offrendo un supporto economico per le spese di prima necessità. Assicurarsi di rispettare le scadenze e utilizzare interamente il bonus è essenziale per non perdere questo beneficio.