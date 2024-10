A partire dal 14 ottobre 2024, sarà accreditato il bonus di 500 euro per i docenti di ruolo sulla piattaforma dedicata alla Carta del Docente. Questo bonus, introdotto con la Legge La Buona Scuola nel 2015, mira a sostenere la formazione e l’autoaggiornamento professionale degli insegnanti, e viene rinnovato ogni anno.

Chi può usufruire del bonus 500 euro per il 2024/25?

Per l’anno scolastico 2024/25, il bonus sarà riservato esclusivamente ai docenti di ruolo. Questo significa che solo gli insegnanti che hanno un contratto a tempo indeterminato potranno beneficiare della somma. La notizia è stata confermata ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione, che ha sottolineato come non sia stata riconfermata la norma introdotta per il 2023/24, la quale permetteva anche ai docenti con contratto al 31 agosto di accedere al bonus.

Modalità di utilizzo del bonus

Nel corso degli anni, il bonus da 500 euro è infatti utilizzato in diversi modi dai docenti. Gli acquisti più frequenti riguardano:

Materiale didattico (libri, riviste, strumenti tecnologici)

Corsi di formazione e aggiornamento professionale

Hardware e software per supportare la didattica

Ingressi a musei, mostre e altri eventi culturali

Ogni anno, i docenti possono accedere alla piattaforma Carta del Docente per generare buoni da spendere presso esercizi autorizzati e per scopi esclusivamente legati alla propria formazione professionale.

Esclusione dei docenti precari

Uno dei temi più discussi riguarda l’esclusione dei docenti precari dall’accesso al bonus. Se nel 2023/24 anche i docenti con contratto fino al 31 agosto avevano potuto beneficiare della somma, per il 2024/25 tale opzione non è però rinnovata. Il Ministro ha specificato che sarà necessario un nuovo intervento legislativo per estendere nuovamente il bonus ai docenti precari.

Nonostante ciò, continuano i ricorsi da parte dei docenti precari, molti dei quali negli ultimi anni sono riusciti ad ottenere l’accredito del bonus grazie a sentenze favorevoli da parte dei giudici. La situazione rimane tuttora fluida, e ulteriori sviluppi legislativi potrebbero influenzare la questione nei prossimi mesi.

Il bonus di 500 euro per la formazione dei docenti rappresenta un importante strumento per il miglioramento delle competenze professionali degli insegnanti di ruolo. Tuttavia, l’esclusione dei docenti precari continua ad alimentare un dibattito tra le istituzioni e il corpo docente, con possibili interventi legislativi in arrivo per cercare di risolvere questa disparità.