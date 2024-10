Il governo italiano ha annunciato una nuova misura che allinea le accise sui carburanti, con un aumento di 1 centesimo al litro per il gasolio e una riduzione dello stesso importo per la benzina. Mentre il prezzo del pieno di diesel è destinato a salire, quello della benzina dovrebbe scendere leggermente, ma l’impatto complessivo sarà significativo per milioni di automobilisti in tutto il Paese.

L’Aumento del Costo per il Diesel

Secondo il Codacons, l’aumento di 1 centesimo al litro sul gasolio porterà a un rincaro di circa 61 centesimi per un pieno di 50 litri, se si considera anche l’Iva applicata sulle accise. In termini pratici, questo significa che ogni automobilista che utilizza un’auto diesel, con una media di due pieni al mese, spenderà circa 14,64 euro in più all’anno. Su scala nazionale, l’impatto sarà ancora più evidente: con oltre il 41,5% delle vetture in Italia alimentate a gasolio, il costo aggiuntivo per i cittadini ammonterà a circa 245,6 milioni di euro all’anno.

Benzina: Un Piccolo Risparmio

D’altra parte, gli automobilisti che utilizzano auto a benzina dovrebbero beneficiare di un piccolo risparmio. Con la riduzione di 1 centesimo al litro, si prevede un risparmio medio di oltre 15 euro l’anno per veicolo. Attualmente, circa il 42,3% delle auto circolanti in Italia sono alimentate a benzina, il che rappresenta una percentuale simile a quella delle auto diesel.

Distribuzione delle Vetture in Italia: Benzina e Diesel Quasi alla Pari

Con 40,3 milioni di vetture circolanti in Italia, le auto a benzina e diesel si dividono quasi equamente il parco veicoli: il 42,3% sono a benzina e il 41,5% a gasolio. Questi dati sottolineano quanto l’impatto delle variazioni fiscali sui carburanti sia rilevante per una grande fetta della popolazione.

Estensione dell’Autorizzazione per la Vendita di Tabacchi

Oltre alle modifiche sulle accise, il governo ha anche annunciato l’estensione dell’autorizzazione “a mezzo patentino” per la vendita di tabacchi, portandola da due a quattro anni. Questo intervento mira a semplificare il procedimento amministrativo per gli operatori del settore, riducendo la frequenza con cui è necessario richiedere il rinnovo dell’autorizzazione.

Un Impatto Economico su Larga Scala

Mentre l’aumento delle accise sul diesel si tradurrà in un aggravio per milioni di automobilisti, il risparmio sulla benzina sarà più modesto, con un effetto meno evidente sui portafogli dei consumatori. L’aumento dei costi del carburante avrà un impatto diretto non solo sui privati cittadini, ma anche sui settori legati al trasporto, come quello della logistica e delle spedizioni. In un contesto in cui i costi energetici continuano a influire sul bilancio delle famiglie italiane, questo cambiamento rischia di pesare ulteriormente sulle spese mensili.