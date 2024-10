Un’operazione condotta dai Carabinieri Forestali di Caserta ha portato alla scoperta di un vero e proprio lager per cani a Villa di Briano, dove diverse razze di cani di grossa taglia, tra cui Pitbull e Dogo Argentini, vivevano in condizioni disumane. Gli animali erano rinchiusi in box fatiscenti, legati a catene corte e privati del necessario sostentamento, come cibo e acqua.

Alcuni di questi cani mostravano evidenti segni di maltrattamento, tra cui un pitbull sottoposto alla pratica illegale di mutilazione delle orecchie. Questo tipo di intervento, vietato dalla legge, è spesso utilizzato per scopi estetici o di combattimento.

Il proprietario del fondo è denunciato per maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, reati gravi previsti dal codice penale. I cani sono stati immediatamente sequestrati e trasferiti in una struttura specializzata, dove riceveranno le cure necessarie e saranno tenuti in condizioni dignitose e rispettose del loro benessere.

Una Vittoria per la Tutela degli Animali

Questo intervento rappresenta un altro passo importante nella lotta contro il maltrattamento animale, un fenomeno purtroppo ancora diffuso in molte aree. L’azione dei Carabinieri Forestali ha evitato ulteriori sofferenze a questi animali, sottolineando l’importanza della vigilanza e della segnalazione di situazioni sospette da parte dei cittadini.