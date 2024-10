Una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta prontamente nel comune di Santa Maria Capua Vetere. L’allarme è lanciato dai residenti, preoccupati per delle fiamme che fuoriuscivano da un camper parcheggiato all’interno di una proprietà privata. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno immediatamente circoscritto e domato l’incendio, che aveva ormai coinvolto l’intero veicolo. Il loro tempestivo intervento ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente, scongiurando gravi danni all’abitazione vicina e a un capannone adiacente, parte di un caseificio.

Per fronteggiare l’emergenza, inviata anche un’autobotte dalla sede centrale del comando provinciale, contribuendo alla completa estinzione dell’incendio. Una volta spento il rogo, i vigili del fuoco hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area per prevenire ulteriori pericoli.