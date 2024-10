Un tragico incidente è avvenuto questa mattina a Napoli, dove un ciclista di 86 anni è rimasto travolto da un camion in via Argine, nei pressi dell’incrocio con via Principe di Napoli. L’anziano, che stava percorrendo la strada in sella a una bicicletta da corsa, è investito da un autoarticolato proveniente da Cercola e diretto verso il centro della città. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11:00, e nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, l’uomo è deceduto circa un’ora dopo il ricovero presso l’Ospedale del Mare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza e gli uomini dell’infortunistica stradale, che stanno ora conducendo le indagini per accertare le dinamiche esatte dello scontro.

L’autista del mezzo pesante si è fermato subito dopo l’impatto per prestare soccorso e collaborare con le autorità. La Polizia Municipale ha proceduto a fermare l’autista, che sarà sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare se fosse sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti al momento dell’incidente.