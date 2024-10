Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2:00, un furgone frigorifero ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada A3 in direzione nord, a circa 200 metri dall’uscita di Cava de’ Tirreni. Il conducente, per fortuna illeso, è riuscito a gestire la situazione portando il veicolo in corsia di emergenza.

Intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Città, supportati da un’autobotte della sede centrale, sono prontamente intervenuti per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza della viabilità. L’operazione è stata eseguita con efficienza, evitando ulteriori danni e garantendo la sicurezza degli automobilisti in transito.

Cause dell’Incendio da Definire

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora da definire. Le autorità competenti stanno indagando per capire cosa possa aver provocato il rogo, esaminando attentamente il veicolo e le circostanze che hanno portato all’episodio.

Situazione Attuale

Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, la situazione è tornata sotto controllo. Gli agenti della polizia stradale sono stati avvisati per gestire il traffico e garantire la sicurezza lungo l’autostrada.

La prontezza del conducente nel portare il furgone in corsia di emergenza ha probabilmente evitato conseguenze più gravi, dimostrando l’importanza della prudenza alla guida. Si raccomanda a tutti gli automobilisti di prestare attenzione e rispettare le norme di sicurezza durante la circolazione.